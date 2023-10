Jasmine Paolini in finale WTA 250 di Monastir

Jasmine Paolini in finale al WTA 250 di Monastir, sul cemento, in Tunisia. Battuta la Tsurenko in due ore e ventitré minuti. Subito 2-0 e 3-1, ma faticando, concede all’avversaria ben otto palle break e, alla fine, l’ucraina riesce a strappare il servizio all’azzurra. Sul 3-2 per l’azzurra c’è una lunga interruzione per problemi vari alla Tsurenko alla quale lo staff medico del torneo misura la pressione arteriosa. Il caldo incide. Tra l’altro la Tsurenko ha collezionato tredici ritiri dal 2022. Quando sembra vicina al numero 14, si riprende.

La tennista lucchese non si fa, però, impietosire e chiude il primo set 6-2. Nel secondo, invece, l’ucraina ha un sussulto: 1-3 in un amen. La Tsurenko, quattro titoli WTA vinti (ma l’ultimo nel 2019), ritrova misteriosamente energie. La Paolini lotta, annulla sei set point, ma, poi si deve arrendere: 6-4 per l’ucraina e si va al terzo, dove la Paolini scatta sul 3-0 e, sul 5-0, manca un match-point; la Tsurenko risale 2-5, ma la lucchese chiude all’ottavo gioco.

Era un derby anche in chiave classifica WTA: Paolini possibile numero 28 del mondo, ora. Intanto, oggi, finale contro la belga Mertens, seconda testa di serie, che ha superato 6-2, 6-1 la francese Clara Burel, numero 74 WTA e ottava del seeding.

M. S.