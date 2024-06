Junior Super Next Gen. Una vetrina per i talenti

Il meglio del grande tennis giovanile va in scena al Tennis Club Riccione da sabato 8 a domenica 16 giugno. È il torneo ‘Junior Super Next Gen’, dedicato ad Under 16 e Under 18 con la partecipazione, al momento, di 145 iscritti tra ragazzi (100) e ragazze (45). Il giudice è Simone Lusini, si comincia sabato a mezzogiorno e i cinque campi a disposizione saranno impegnati in maniera continuativa, dalle 9 al turno serale, anche per 40 partite al giorno. Il premio, una wild card nel tabellone principale di un 15mila, fa gola a tanti, ma l’interesse è soprattutto per scoprire se tra i giovanissimi si scorgeranno già i nuovi Sinner e le nuove Paolini. È la terza e ultima tappa della macroarea del nordest e il prestigio dell’organizzazione, per il Tennis Club Riccione, è alto. È Andrea Bacchini il nome più in vista tra gli atleti del circolo, ma è complicato individuare favoriti in assoluto per la competizione. "Sarà una bella occasione di confronto per i nostri ragazzi – dice il direttore del torneo, Tony Lo Paro –. Così si cresce". Il Tc Riccione ha inaugurato ieri il nuovo ingresso del circolo, con taglio del nastro del sindaco Angelini. Grande orgoglio per un club che cresce. "Al Junior Super Next Gen saranno presenti alcuni dei migliori talenti del tennis italiano under 16 e under 18 – spiega il presidente Moreno Pecci –. Chi non è impegnato in attività internazionale giocherà qui. Riccione, organizzando questa tappa, fa parte dell’elite del tennis. La scuola è piena, abbiamo anche inaugurato il nuovo ingresso e tutti vogliono giocare a tennis. Il momento è speciale".