La curiosità. Il Club Bonacossa fra le migliori. Top School d’Italia

Nell’anno della consacrazione di Jannick Sinner e del boom del tennis in tutta la penisola, si sorride anche sotto il Duomo dopo l’uscita delle graduatorie annuali della FITP: fra le Top School d’Italia c’è infatti il settore tecnico del Tennis Club Milano Bonacossa, quinto in graduatoria e decimo nella classifica generale (al primo posto l’AS Dilettantistica Tennis Training di Perugia). Cinque le categorie di scuola tennis riconosciute dalla Fitp: Club, Basic, Standard, Super, Top. A determinare il posizionamento dei circoli nel Grand Prix, le competenze degli insegnanti e la bontà delle strutture, oltre a verificare quanti bambini vengono convocati nei centri periferici under 10, 12 14 e 16, oppure a Formia e a Tirrenia.

Quello compiuto negli ultimi undici anni è stato un percorso fondamentale perché ha fatto crescere la qualità di entrambi. Fino a far ricadere questi vantaggi sui futuri professionisti, così come tra i giovani impegnati nei circuiti junior. Un processo che sempre di più si sta dimostrando multidisciplinare e multisportivo, avendo coinvolto non solo il tennis, ma pure padel, beach tennis, oggi il pickleball. Un allargamento agli altri sport di racchetta che sta nel nome stesso della Federazione, e che è divenuto naturale nel momento in cui tanti club hanno inserito passo dopo passo le nuove discipline accanto al tennis.

G.M.