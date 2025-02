La Davis dal Quirinale a Massa Lombarda

Massa Lombarda ha riservato una grande accoglienza ai trofei originali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup che hanno fatto tappa al circolo di tennis cittadino, una delle tappe del ‘Trophy Tour’ che si sta svolgendo lungo la Penisola, all’insegna dello slogan "Vieni a vivere un sogno. Anzi due", voluto dalla federazione per celebrare con praticanti e appassionati un 2024 fantastico per lo sport della racchetta al tricolore. Per due intere giornate, venerdì e sabato, i due prestigiosi trofei sono stati esposti al pubblico all’interno dell’Oremplast Tennis Arena, così da rivivere le indimenticabili emozioni dei trionfi azzurri. La loro presenza contemporanea è un inedito assoluto e non a caso è stata scelta per questa passerella proprio la città natale di Sara Errani, che nell’agosto scorso al fianco di Jasmine Paolini ha conquistato la medaglia d’oro in doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi (la prima a cinque cerchi nel tennis per l’Italia).

"E’ un onore avere a Massa Lombarda, come primo circolo subito dopo la visita al Quirinale, questi due trofei – ha sottolineato il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi – dove sono state viste solo dai giocatori e dalle giocatrici della nazionale e dal nostro presidente Sergio Mattarella, prima di proseguire poi nel loro giro di 80 tappe su e giù per la Penisola. Credo sia un’emozione e un onore enorme per un circolo come il nostro, di una realtà di piccole dimensioni ma il terzo in regione nella classifica del Trofeo FITP, a testimonianza della qualità dello sport massese. La nostra amministrazione ha sempre creduto e continuerà a credere nello sport, che insieme a famiglia e scuola sono gli elementi che compongono la comunità educante dei ragazzi. Ragazzi che praticano lo sport, che hanno famiglie solide alle spalle e un buon percorso scolastico, non possono che diventare campioni nella vita. Il loro nome probabilmente non comparirà su queste coppe, ma vincere significa anche avere un percorso di vita pulito ed onesto. Pertanto a nome della nostra città rivolgo un enorme grazie al circolo e alla famiglia Pagani per tutto quello che fate e per averci regalato questo momento straordinario, che forse non si ripeterà più".

Oggi è prevista la riconsegna ai responsabili federali, per il trasferimento dei trofei al Country Club Villanova di Castenaso, tappa successiva del tour che in Emilia Romagna toccherà nell’ordine Club La Meridiana Modena, Ct Albinea e Tennis Club Faenza.

l.d.f.