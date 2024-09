La soddisfazione dei tecnici Sarubbi e Prosperi. Ct Grosseto: Under 14 campione d’Italia

Il Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue conquista per il terzo anno di fila il titolo italiano a squadre. A vincere, stavolta, è stata la formazione femminile Under 14 composta da Anna Nerelli, Giulia Duchini e Rachele Saleppico che, impegnate sui campi del Circolo Tennis Firenze 1898 per le finali, hanno conquistato lo scudetto. "Per il terzo anno consecutivo siamo campioni d’Italia a squadre, abbiamo la squadra più forte d’Italia - dice Valeria Prosperi, allenatrice del team assieme ad Alberto Sarubbi –. Chi ha giocato lo sa, vincere un Campionato italiano è sempre difficile ma vincerlo per tre anni di fila, prima nell’Under 12 e poi l’anno scorso e quest’anno nell’Under 14 è qualcosa di incredibile, è qualcosa che nel nostro circolo non è mai successo e non so in quanti altri circoli sia successo che per tre anni di fila le solite ragazze vincano un campionato italiano a squadre". Anna Nerelli, Giulia Duchini e Rachele Saleppico si confermano quindi ai massimi livelli nazionali. Il team grossetano si era qualificato per la finale di macroarea giocando nel fine settimane contro gli altri circoli qualificati al tabellone finale, ovvero: Country Club Cuneo, Villaforte Tennis, Green Garden, Ct Giotto, Ct Grosseto, Canottieri Aniene, Olimpia Tennis Irpinia, Ct Dino di Guido. Il circolo grossetano ha battuto tutte le concorrenti, presentandosi anche in questo 2024 con lo scudetto cucito sul petto. "Dobbiamo ringraziare le nostre ragazze per la bella emozione – continua Valeria Prosperi – per la loro determinazione, per l’amore che hanno nel difendere il circolo tennis e per essere una squadra da sempre, nel bene e nel male. Nelle ultime settimane abbiamo portato a casa quattro titoli italiani tra singolari, doppi e campionati a squadre: ho finito le parole da dire a queste ragazze perché quando a parlare è il campo non serve nient’altro. La strada è lunga e siamo solo all’inizio ma questo è un buon inizio. Siamo fieri di loro".