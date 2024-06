Le star del tennis a Sassuolo. ’Emilia-Romagna Cup’ allo Sporting. In campo Fognini, Coric e Coria

Saranno Fabio Fognini, il croato Borna Coric e l’argentino Federico Coria le ‘superstar’ della terza ‘Emilia-Romagna Tennis Cup’, torneo Atp Challenger 125 che prende il via domenica, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, con il tabellone di qualificazione. Il traguardo il 22 giugno con la finalissima dei tabelloni di doppio e di singolare per un evento che (ri) porta il grande tennis sulle prime colline sassolesi. Organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, l’ Emilia-Romagna Tennis Cup è stato presentato ieri presso la club-house del circolo sassolese alla presenza di Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna, del dg di Master Group Sport Antonio Santa Maria, di Antonio Nicolini, presidente dello Sporting Club Sassuolo e di Alessandro Motti, direttore del torneo. "Sono oltre 130 gli eventi che come Regione Emilia-Romagna promuoviamo a livello nazionale e internazionale: il tennis ha grande spazio e si affaccia per la prima volta con un torneo di questo livello allo Sporting Club di Sassuolo, siamo contenti di questo: siamo contenti perché quella sassolese è una realtà storica, il contesto ideale per una manifestazione del genere". L’evento, ha detto Manghi, mette insieme un club all’avanguardia, un player come Master Group Sport e la Regione. Le cui sinergie, ha detto Santa Maria, "hanno garantito un percorso di valorizzazione di questo splendido sport: nello Sporting abbiamo trovato una location unica". Le fasi finali del torneo saranno trasmesse in diretta su Sky Sport, mentre la copertura dell’intero torneo è garantita da Supertennis. Entusiasti i vertici del club di via Vandelli, che "da tempo – spiega il presidente Antonio Nicolini – inseguiva questa occasione: siamo orgogliosi della scelta fatta dall’Atp, perché per lo Sporting significa un riconoscimento importante ed una promozione". In campo scenderanno cinque tennisti nella top100, alcuni ex top50 e tanti giovani, tra cui il portacolori dello Sporting, il 19enne Federico Bondioli: numero uno del seeding sarà l’argentino Federico Coria seguito da Sumit Nagal, Alexandre Muller, Borna Coric e Daniel Altmaier e Luca Van Assche. Poi Fognini, ma anche Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante, Marco Cecchinato, Gianluca Mager, Francesco Maestrelli, Alessandro Giannessi. Biglietti nei punti vendita Vivaticket e su Vivaticket.com.

s.f.