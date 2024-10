Tennis, Lucrezia Stefanini (ri)guadagna nel ranking mondiale

Prato, 4 ottobre 2024 - Lo scorso anno era riuscita ad entrare fra le migliori cento tenniste del mondo, attestandosi alla novantanovesima posizione e riuscendo a conquistare la convocazione in Nazionale per la Billie Jean King Cup. E dopo un inizio 2024 altalenante, Lucrezia Stefanini sta pian piano risalendo la china e tornando a quei livelli. Lo si intravede dagli ultimi risultati che la tennista di Carmignano ha ottenuto in chiave internazionale: nei giorni scorsi ha preso parte in Messico al “Guadalajara Open”, fermandosi al secondo turno contro la ceca Marie Bouzkova (ossia la numero 42 del ranking mondiale) dopo aver battuto in sequenza Ana Sofia Sanchez (6-3, 3-6, 6-2) Sachia Vickery (7-5, 2-6, 6-3) e Valeria Savinykh (6-1, 6-1). Più o meno in contemporanea si è cimentata anche nel “W100 Caldas da Rainha” in Portogallo, fermandosi al secondo turno contro la russa Alina Korneeva. In precedenza aveva partecipato al “W100 Cary” negli Stati Uniti, arrivando in semifinale dopo aver eliminato nell'ordine Priscilla Hon, Sayaka Ishii, Mai Hontama, Heather Watson ed Arianne Hartono. E il “saldo finale” resta comunque positivo: Lucrezia è salita a quota 306 vittorie in 544 incontri disputati in carriera, è la sesta miglior tennista d'Italia secondo il ranking italiano e la numero 156 a livello globale secondo il ranking WTA. E a 26 anni, è nel pieno della maturità tecnica e sportiva: per la punta di diamante del TC Prato ci sono tutte le premesse per chiudere al meglio quest'anno e progettare un 2025 da protagonista. Ritentando a suon di risultati l'assalto alla “top 100”.

G.F.