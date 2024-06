Marfisa brinda con l’under 12 Costa. E Spettoli si impone a Tresigallo

Importanti successi per alcuni portacolori del T.C. Marfisa nei giorni scorsi, nelle categorie giovanili e non solo.

La carrellata comincia con Mattia Costa, che vince il torneo di SantAgostino categoria Under 12.

Per accedere alla finale Mattia vince quattro incontri prima di affrontare Samuele Michelini, atleta del 2012 con classifica 4.2 di Sassuolo. Finale terminata con il punteggio di 7/6-6/2.

Si aggiunge Francesca Gaudiomonte, che si è qualificata al Master regionale. La giovane tennista si è dimostrata protagonista di una stagione più che ottima nel circuito FJP (Fit junior program), e sabato sui campi dello Sport Education (Bologna) è riuscita a raggiungere la finale dopo aver vinto tre partite molto combattute, soprattutto la semifinale vinta per 6/4.

La corsa di Francesca si ferma in finale dove nulla ha potuto contro un’avversaria molto esperta.

Soddisfazione anche per l`istruttore Emiliano Spettoli, che vince il torneo di terza Categoria di Tresigallo.

Sconfitto ai quarti di finale Andrea Salsini per 6/4-6/2, in semifinale Federico Lambertini per 4/6-6/4-11-9 e in finale Giulio Malaguti con il punteggio di 6/2-6/4.

re. fe.