Match Ball show. Battuto Colle degli Dei. Ora tocca al Sassuolo

Si conclude con una vittoria esterna del Match Ball Firenze la terza giornata del campionato di Serie A2. I fiorentini hanno vinto per 5-1 contro i romani del Colle degli Dei. La sfida inizia con Gianmarco Ferrari 2.1 del Match Ball (nella foto) contro Luca Fantini 2.3 e Lorenzo Sciahbasi 2.2 contro il romano Giuseppe Tresca 2.3. Ferrari batte Fantini in due set 6-3 6-4; mentre Sciahbasi, dopo oltre 3 ore di gioco, conquista il punto prevalendo per 6-4 4-6 7-6. A seguire in campo Jacopo Berrettini 2.1 e Andrea Meduri 2.4 del Match Ball. Meduri vince contro Luca Perica 2.6 per 6-3 6-1. Il numero uno della squadra Jacopo Berrettini non concede niente all’algerino Samir Hamza Reguig 2.1. e chiude 6-4 6-4.

Nei doppi un successo per parte. Sciahbasi e Berrettini battono Hamza Reguig e Fantini 6-2 6-0; Ferrari e Meduri vengono superati al tie break per 10-6 da Tresca e Fantini. Il team di Bagno a Ripoli si porta in classifica a 6 punti (due vittorie e una sconfitta) e giocherà domenica 3 novembre in casa contro il Circolo Tennis Sassuolo.

F. Que.