Mennucci trionfa alla ’Davis’

Gli anni passano, ma c’è chi, sulel spalle, se li sente meno di altri. Come il viareggino Lorenzo Mennucci, che di recente ha messo in bacheca un successo importante. Si è conclusa nei giorni scorsi, al tennis club “Luigi Orsini” la ventesima edizione del torneo "GiampaDavis", che anima fin dalle prime giornate primaverili questo storico circolo situato sulle colline della Maulina.

La finale del singolo Maolina 1000 ha visto il dominio del veterano viareggino Lorenzo Mennucci, che ha imposto il suo gioco in maniera inappellabile, infliggendo un perentorio 6-0 6-0 al vincitore delle ultime tre edizioni, Enrico Paganucci. Il livello del tennis di Mennucci nel giorno della finale è stato elevatissimo, esprimendo un ritmo asfissiante in un’ora di gioco, senza mai un errore che potesse compromettere il risultato o anche solo aprire qualche spiraglio all’avversario per provare a ribaltare l’inerzia della partita.

Capitolo finale anche per il torneo di doppio. In una finale molto tecnica Citti e Del Testa hanno vinto il torneo per 6-4 7-6 su Buonaccorsi e Nardi, dopo aver avuto ben sei match point a disposizione, regalando ai presenti una partita avvincente.

I vincitori sono stati premiati dall’organizzatore del torneo Mauro Barsotti. Il circolo "Luigi Orsini" ringrazia tutti i partecipanti, ben 50, che hanno preso parte al GiampaDavis, che tornerà la prossima primavera per l’edizione numero 21 della sua lunga storia.

Daniele Masseglia