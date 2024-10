Nuova impresa cercasi. Tennis Club Pistoia. Riparte l’avventura

L’attesa sta per finire: il cammino verso l’ennesima salvezza inizierà dal Trentino Alto Adige. Domani alle 10, infatti, il Tennis Club Pistoia se la vedrà a Bolzano contro il TC Rungg Sudtirol, nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A1 di tennis, edizione 2024. La squadra che tenterà il nuovo assalto alla permanenza in categoria sarà presentata l’undici ottobre al Nursery Camp, ma intanto Leonardo Rossi, Lorenzo Vatteroni, Jacopo Landini e Matteo Trevisan sono chiamati a dare il massimo nella gara inaugurale. Sarà della partita, che si preannuncia durissima, anche il nuovo giocatore straniero del club, il bulgaro Dimitar Kuzmanov (382 Atp), che ruoterà con i due francesi Clement Chidekh (233) e Jules Marie (294).

"Troveremo una squadra che, al completo, è a mio avviso la più forte del raggruppamento - ha commentato il capitano ed allenatore del TC Pistoia, Tommaso Brunetti – non sapremo chi schiereranno, contro di noi. Cercheremo di farci trovare pronti e dare il 100%. Un pareggio? Sarebbe senz’altro un risultato positivo". La prima gara casalinga è stata invece fissata per il 13 ottobre contro Sassuolo. E il 20 ottobre successivo sarà tempo di prepararsi alla trasferta di Roma per affrontare il TC Parioli, per una sfida che è andata in scena anche nello scorso campionato. E a quel punto si aprirà il girone di ritorno: TC Pistoia – TC Rungg (27 ottobre) e Sporting Club Sassuolo – TC Pistoia (3 novembre) per poi chiudere il 10 novembre fra le mura amiche con il Tennis Club Parioli.

Un incontro, quest’ultimo, che sarà con tutta probabilità determinante: la permanenza in categoria dipenderà con tutta probabilità dai risultati colti contro i romani, considerando che le altre due contendenti partono in vantaggio (sulla carta). E il gruppo mira quindi al terzo posto, che garantirebbe i playout. "Ce la vedremo contro due formazioni allestite per arrivare sino in fondo ed un’altra che può schierare il numero 30 al mondo – ha concluso Brunetti, riferendosi al tennista Flavio Cobolli in forza al Parioli – si prospettano partite impegnative ed entusiasmanti al tempo stesso. Daremo il massimo".

Giovanni Fiorentino