"Orgogliosi del vivaio». Albinea si gode la A2: "Giochiamo con ragazzi cresciuti al Circolo»

"Questa squadra è praticamente nata ad Albinea, abbiamo il vivaio di livello più alto del campionato di A2. Al Circolo si lavora sodo, si cerca di farlo bene e si ambisce per il futuro a prospettive importanti". Fabio Rossi ha una storia importante nello sport reggiano e da inizio anno è il direttore del Circolo Tennis di Albinea, che ieri ha presentato la sua squadra per il campionato nazionale di A2. Gli atleti sono Bocchi Lorenzo (’97), Iemmi Leonardo e Bocci Flavio (2005), Carli Cristian (’96), Iotti Tommaso (2004), Grasso Luca (2006) e Motti Alessandro (’79), allenati da Marcello Bacchini e Matteo Bononi.

La stagione si è già aperta, con la vittoria alla prima giornata in casa dell’ADS Poseidon Torre del Greco. Domani il terzo turno (ha riposato nel secondo) vedrà Albinea ospitare il Piazzano Ebano di Novara. A introdurre la presentazione, l’istruttore Luca Marani: "Il tennis italiano sta vivendo un momento pazzesco e anche qui al Circolo ha ritrovato nuova linfa. Il fatto che questa squadra di A2 sia frutto della nostra provincia ci dà ancora più orgoglio: l’anno scorso si è conquistata una storica salvezza, oggi l’obiettivo iniziale è lo stesso ma non ci poniamo limiti".

Il presidente Carlo Gioveni è orgoglioso: "Questi ragazzi li conosco molto bene, sono il nostro vanto perché giocano in una categoria importante contro avversari molto forti. Speriamo di confermare il meritatissimo risultato dell’anno scorso". Rossi ha aggiunto: "Il Circolo si sta proponendo in una nuova veste, confermando gli sponsor a cui va un sentito grazie e sviluppando un rapporto importante anche con Elettrica80, in base al quale la Vianese si allenerà qui per tre anni. Mizuno ha disegnato una maglietta per noi unica in Italia e stiamo creando un gemellaggio per l’aggiornamento reciproco con il vicentino Massimo Sartori, primo allenatore di Jannik Sinner, e Fabio Gorietti, di Foligno". L’allenatore Bacchini ha poi presentato la squadra: "La filosofia è di crearla con i nostri vivai e le persone che conosciamo bene, perché porta ad avere molta coesione e questa è la nostra forza. Abbiamo giocatori esperti come Motti, che ha calcato palcoscenici importanti, giocato tornei 250 ed è arrivato anche al 90° posto al mondo nel doppio, Lorenzo Bocchi arrivato al 600° posto della classifica Atp e Cristian Carli arrivato al 480. A questi si aggiungono ragazzi come Iotti e Iemmi, che sono qui da quando avevano 7-8 anni, e quest’anno abbiamo introdotto anche Bocci: la squadra è competitiva e coesa, l’obiettivo sarà la salvezza, poi mai dire mai".

L’accesso alla "Voliera" per guardare le partite casalinghe è gratuito, sempre considerata una capienza massima di 70 posti: i singolari iniziano alle 10 e dopo una breve pausa ci sono i doppi, per delle giornate che finiscono intorno alle 15.