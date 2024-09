Padel. Doppio sorriso per il Ctp Vaiano

A Vaiano (e non solo) il padel ha ormai preso piede da qualche anno, affiancandosi al tennis. E per il mese prossimo, il CTP Vaiano ha annunciato l’organizzazione di un torneo maschile "Open" che promette di richiamare sfidanti anche dalle province limitrofe. La manifestazione si terrà ai campi di via Nenni, prenderà il via il prossimo 22 settembre e si chiuderà il 29. E’ possibile iscriversi entro il prossimo 20 settembre tramite l’app "MyFitp", per una kermesse che mira ad incentivare ulteriormente la pratica di una disciplina nel quale il sodalizio vaianese sta facendosi un nome a livello interprovinciale grazie al rendimento dei propri tesserati. Solo nell’ultimo mese ad esempio, sono arrivati due successi e un secondo posto: Alberto Fenzi ed Enrico Lenzi hanno vinto in coppia due tornei organizzati rispettivamente a Campi Bisenzio e ad Agliana. E in quest’ultimo caso hanno battuto i compagni di squadra Enrico Minelli (ex-assessore di Bagno a Ripoli da tempo tesserato per il club di Vaiano) e Francesco D’Amico.