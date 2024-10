Tennis, doppia affermazione in Puglia per le pratesi di serie A

Prato, 28 ottobre 2024 - Doppia vittoria per le squadre pratesi in Puglia nella quarta giornata della serie A di tennis. Il Tc Prato supera 4-0 l'Apem Copertino mentre il Tc Bisenzio batte 4-2 il Ct Maglie. Terza vittoria consecutiva per la formazione rosa del Tc Prato che in Puglia vince in maniera netta e si porta in testa al girone 2 di serie A2. Senza straniere il team laniero capitanato da Claudia Romoli schiera le giocatrici toscane con Beatrice Ricci che supera 6-0, 6-3 Elisa Andrea Camerano, poi Tatiana Pieri riesce a prevalere su Andreea Amalia Rosca per 6-4, 2-6, 6-1 dopo 2 ore e 10 di match, mentre il terzo singolare lo conquista Viola Turini che supera 6-1, 6-3 Linda Cagnazzo. Il doppio Turini-Ricci non ha problemi contro Cagnazzo-Zecca, ko per 6-1, 6-3. "Non era un match facile e le ragazze sono state brave a giocare con attenzione e concentrazione - dice la capitana Claudia Romoli - Ora torniamo a giocare in casa per continuare il nostro cammino. Avremo di fronte il Tennis Beinasco e sarà importante anche in questo caso l'affiatamento del gruppo".

Al Ct Maglie impresa del Tc Bisenzio che conquista tre punti fondamentali superando 4-2 i padroni di casa Protagonista assoluto della vittoria lo spagnolo Imanol Lopez Morillo che dopo tre ore di gioco riesce a superare Miguel Dias Pereira 7-6, 6-7, 6-2 dopo che Andrea Militi Ribaldi era stato sconfitto da Lorenzo Gagliardo per 7-5, 6-3. Sull'1-1 Cosimo Banti stende 6-3, 6-2 Riccardo Manca e poi Samuele Pieri porta sul 3-1 il Fabbricone, superando 6-1, 7-5 Silvio Mencaglia. Capitan Marco Paltracca sceglie di separare i doppi e fa giocare Banti con Lopez e Pieri con Militi Ribaldi. Dias Pereira e Gagliardo ottengono il 2-3 superando Banti-Lopez per 7-5, 6-2, ma Pieri e Militi Ribaldi trovano il quarto punto avendo ragione per 6-1, 6-2 di Manca e Frisullo. "Li possiamo chiamare proprio bad boys e Imanol è stato davvero straordinario - spiega il capitano Marco Paltracca - Dopo il bel pareggio con il Ct Zavaglia, questa vittoria conferma che la squadra è competitiva. Ora saremo di nuovo in trasferta contro il Ct Scaligero per rimanere tra le prime tre del girone".