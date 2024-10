Serie A1. Amarezza Tc Pistoia. Severo ko all’esordio

"Siamo stati un po’ sfortunati, perché si tratta di un risultato troppo severo secondo me per quel che si è visto in campo. Peccato per le partite di Rossi e Trevisan in primis, che con un po’ di fortuna in più avrebbero potuto avere un esito diverso. Abbiamo giocato contro una squadra più attrezzata di noi, ma abbiamo fatto vedere che possiamo giocarcela e ci è stato riconosciuto l’onore delle armi". E’ così che Tommaso Brunetti ha commentato l’esordio del Tennis Club Pistoia nel campionato di Serie A1, maturato domenica scorsa in Alto Adige contro il TC Rungg. Gli altoatesini padroni di casa partivano con i favori del pronostico e si sono imposti per 5-1, al termine di un incontro indirizzato sin da subito a loro favore.

Nei singolari, sono caduti Leonardo Rossi, Lorenzo Vatteroni e Matteo Trevisan: il primo contro Alexander Weis (3-6, 7-5, 6-2) il secondo contro Federico Gaio (6-0, 6-4) il terzo contro Maximilian Figl. L’unica vittoria è arrivata dal bulgaro Dimitar Kuzmanov, che al debutto si è imposto contro Michael Geerts (6-7, 7-5, 4-6). Male anche nel doppio: la coppia Landini – Trevisan è stata sconfitta dal duo Bortolotti – Horst (6-2, 6-2) così come Kuzmanov e Rossi hanno perso contro Weis e Gaio (6-2, 6-3). Una sconfitta da riscattare al più presto, anche considerando che all’orizzonte si profila già un’altra gara impegnativa: domenica prossima a Pistoia arriverà lo SC Sassuolo che ha brutalizzato quel TC Parioli che sarà il principale concorrente dei tennisti pistoiesi nella corsa per la salvezza. E servirà una prestazione di livello, per cercare di conquistare il primo risultato positivo stagionale in un altro confronto che vedrà il TC Pistoia nel ruolo di "underdog". Ma non è detto che il fatto di non partire con i favori del pronostico possa essere penalizzante. "Domenica ci aspetta un’altra partita difficile – ha concluso Brunetti – ma daremo sicuramente il massimo e cercheremo di vendere cara la pelle".

Giovanni Fiorentino