Serie A1. Tennis Club Pistoia allo start. Ecco avversari e calendario

Sporting Club Sassuolo, Tennis Club Rungg e Tennis Club Parioli, nel girone 3. Sono gli ostacoli che il Tennis Club Pistoia dovrà superare nel prossimo campionato di Serie A1, per centrare quella che sarebbe la quarta salvezza consecutiva nella massima divisione tennistica nazionale. L’avventura dei tennisti del presidente Luigi Brunetti partirà quest’anno il prossimo 6 ottobre alle 10 dal Trentino Alto Adige, contro il TC Rungg. L’11 ottobre successivo dovrebbe tenersi la consueta presentazione della squadra, a pochi giorni dalla prima gara casalinga fissata per il 13 ottobre contro Sassuolo. E il 20 ottobre successivo sarà tempo di prepararsi alla trasferta di Roma per affrontare il TC Parioli, per una sfida che è andata in scena anche nello scorso campionato. E a quel punto si aprirà il girone di ritorno: TC Pistoia – TC Rungg (27 ottobre) e Sporting Club Sassuolo – TC Pistoia (3 novembre) per poi chiudere il 10 novembre fra le mura amiche con il Tennis Club Parioli. Un incontro, quest’ultimo, che sarà con tutta probabilità determinante: la permanenza in categoria dipenderà con tutta probabilità dai risultati colti contro i romani, considerando che le altre due contendenti partono forse in vantaggio (sulla carta). E il gruppo mira quindi al terzo posto, che garantirebbe i playout. "Ce la vedremo contro due formazioni allestite per arrivare sino in fondo ed un’altra che può schierare il numero 30 al mondo – ha commentato il capitano ed allenatore del TC Pistoia, Tommaso Brunetti, riferendosi nell’ultimo caso al tennista Flavio Cobolli in forza al Parioli – si prospettano partite impegnative ed entusiasmanti al tempo stesso. Daremo il massimo". Con il sogno di raggiungere l’obiettivo di sempre anche quest’anno, prenotando così un posto nell’Olimpo italiano del tennis anche per il 2025.

Giovanni Fiorentino