Serie B2. Sporting Club Montecatini a caccia della promozione in B1

C’è la Sardegna, e precisamente una compagine di Cagliari, tra la squadra femminile dello Sporting Club Montecatini e la promozione in serie B1 nazionale. Le tenniste valdinievoline, guidate da Giulia Ferrari, giocheranno i playoff domenica prossima 23 giugno e la domenica successiva, 30 giugno: domenica 23 saranno di scena nell’isola, a partire dalle 10, sui campi del Tennis Club Decimomannu, domenica 30 sui terreni di gioco di casa (sempre con inizio alle 10). "Abbiamo il 50 per cento di probabilità di salire in B1, raggiungendo l’équipe maschile – sostiene il direttore tecnico della società termale, Daniele Balducci, l’uomo che batté un giovanissimo Federer –. Ma attenzione: giocheremo contro una buona formazione, tosta, che davanti al proprio pubblico gioca sul veloce. Sarà importante partire bene, per poi giocarci tutto nella sfida di ritorno". La stagione di Gloria Ceschi, Vittoria Benedetti, Elisa Petroni, Asia Tronchetti e Giulia Ferrari (giocatrice capitana) è stata sin qui splendida: il quintetto termale ha concluso la regular season a pari punti di Firenze, neo promosso in B1, penalizzata soltanto dalla strana regola delle vittorie fuori casa. La promozione sarebbe la ciliegina su una torta farcita abbondantemente.

Gianluca Barni