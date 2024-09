Sfida a colpi di racchetta. In campo i ’big’ del futuro

La finale del Campionato italiano Under 14 maschile a squadre di tennis si svolgerà al Circolo Tennis La Spezia dal 20 al 22 settembre. La manifestazione rappresenta la vetrina dei migliori tennisti del vivaio nazionale giovanile di categoria, in un club che ha visto crescere campioni come Alessandro Giannessi e più di recente, in principio, anche Lorenzo Musetti. Si tratta di un importante evento sportivo, l’ennesimo a livello nazionale che la nostra città ospita e patrocinato dal Comune della Spezia, al quale parteciperanno le migliori 8 squadre italiane qualificate attraverso le selezioni interregionali in programma dal 13 al 15 settembre. "Daremo il benvenuto a quanti, appassionati di questo meraviglioso sport – dichiara il presidente del Ct Spezia, Stefano Zacutti Cipollini – vorranno assistere agli incontri in programma nel circolo di San Venerio. L’ingresso sarà libero, con disponibile un ampio parcheggio". Il programma prevede il sorteggio del tabellone degli incontri alle 19 del 19 settembre, poi, sempre dalle 10, il 20 i 4 quarti di finale, il 21 le 2 semifinali dei vincenti e le 2 semifinali dei perdenti, infine, domenica 22 le 4 finali per il 1°/2°, 3°/4°, 5°/6° e 7°/8° posto. Determinata la classifica finale sarà proclamata la squadra campione d’Italia 2024 e a seguire la premiazione. "La promozione della disciplina sportiva rientra tra i nostri obiettivi prioritari – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – non solo per i benefici che è in grado di portare alla salute delle persone, ma anche per i valori che è capace di trasmettere e sui quali è necessario costruire la società di domani. La Spezia è lieta di ospitare questa rassegna che vedrà giovani talenti provenienti da tutta Italia competere per il titolo nazionale e ringrazio il Circolo Tennis La Spezia e tutti coloro che sono impegnati nell’organizzazione".

Il Circolo Tennis La Spezia, storica struttura sportiva-ricreativa immersa nel verde della collina di San Venerio, ha 7 campi da tennis, 2 campi da padel, piscina, palestra, sala carte-conferenze, ampia sala biliardo e bar-ristorante. Gli incontri intersociali si disputano con la formula di due singolari ed un doppio e si svolgeranno su 4 campi all’aperto in terra battuta. Tutte le 8 squadre saranno impegnate nei 3 giorni di gara – con responsabile organizzativo il maestro Massimo Dardano, direttore sportivo e vicepresidente del circolo – in base ai risultati conseguiti al termine di ogni giornata. "In un momento della storia del tennis nazionale unico – dichiara l’assessore allo Sport, Marco Frascatore – in cui l’Italia esprime i migliori e il migliore giocatore al mondo, questa è la prima volta in assoluto che un Campionato di tennis e di tale caratura si svolgerà nella nostra città e per questo ringrazio il Ct Spezia che ha voluto ottenere un evento che vedrà presenti giocatori straordinari. E chi lo sa, magari potranno essere i ‘nuovi Sinner’".

Marco Magi