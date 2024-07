Sporting Club Montecatini. Le donne promosse in B1

Sporting Club Montecatini, che meraviglia! Dopo la splendida salvezza conquistata dalla squadra maschile di serie B1, ecco la stupenda promozione in B1 ottenuta dalla formazione femminile.

Dopo aver strapazzato a domicilio, 4-0, il Circolo Tennis Decimomannu, compagine della città metropolitana di Cagliari, le portacolori termali, cui sarebbe bastato vincere un solo incontro per salire di categoria, si sono ripetute imponendosi 3-0 sui campi di casa. Gloria Ceschi, Vittoria Benedetti, Elisa Petroni e Asia Tronchetti, guidate dal capitano non giocatore Giulia Ferrari, hanno così messo la ciliegina su una torta davvero sublime.

Partite con l’obiettivo di una tranquilla salvezza, hanno iniziato a macinare risultati su risultati, tanto da finire la stagione regolare al comando della classifica assieme a Firenze: non sono passate subito in B1, a causa del minor numero di gare vinte fuori casa. Ma nonostante la "penalizzazione", che avrebbe destabilizzato un toro, hanno disputato un playoff perfetto, raggiungendo un traguardo insperato guardando soltanto un paio di mesi fa.

Nell’ultima sfida, Ceschi ha superato 6-1, 6-2 Alessia Manca, Benedetti 6-2, 6-2 Camilla Monni e Petroni vinto per il ritiro di Sofia Del Balzo Ruiti. Non si è giocato il doppio.

Alla fine è stata festa grande, con tanto di tuffi in piscina da parte di queste tenniste, cresciute moltissimo nel corso delle ultime due annate.

Benedetti, classe 2006, e Tronchetti (2007), montecatinesi, sono cresciute nel vivaio dello Sporting Club, Petroni, lucchese del 2007, è arrivata quest’anno da Lucca, Ceschi, ’98 ormai da quattro anni a Montecatini, è originaria di Padova e si allena a Foligno, Ferrari, pistoiese del ’94, non è mai scesa in campo (disputa due, tre tornei open all’anno). A loro va il ringraziamento di addetti ai lavori e sportivi montecatinesi.

"In avvio di stagione nessuno pensava a un’eventuale promozione: l’obiettivo era classificarsi al terzo posto in campionato, per salvarci direttamente – racconta il direttore tecnico dello Sporting Club Montecatini, Daniele Balducci –. Poi, abbiamo incominciato a capire che queste ragazze, che sono state toste vincendo partite incredibili, avrebbero potuto puntare in alto".

"Non sono state fortunate durante la regular season (avrebbero meritato la promozione diretta, per la qualità del gioco espresso), sicuramente dopo si – ammette –, visto che hanno pescato le sarde, prive della loro straniera. Ma hanno strameritato la conquista, considerato che non hanno sbagliato un colpo. Ora studiamo una data per festeggiare le due B1: donne e uomini". Giusto così. E poi tutti al lavoro per preparare la nuova stagione: non sarà semplice, del resto, mantenere le prestigiose categoria conquistate con fatica e talento.

Gianluca Barni