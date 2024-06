Tc Bisenzio, vietato fallire. Duello per la promozione

Ancora tennis pratese alla ribalta. Dopo lo scudetto italiano conquistato dalle Ladies 60 del Tc Prato, stavolta a finire sotto i riflettori è la formazione maschile di serie C del Tc Bisenzio che domani giocherà il match di andata per la promozione in serie B2, in Veneto, contro lo Sporting Villabella. I ‘Bad Boys’ del Tc Bisenzio hanno vinto prima il loro girone di qualificazione e poi nel tabellone regionale hanno superato nel doppio confronto il Tc Sinalunga: adesso, quindi, la squadra capitanata da Mattia Materi può giocarsi le sue carte per la promozione e lo farà con un team composto da Matteo Mesaglio, Pietro Signorini, Cosimo Banti e Federico Ulisse Guarducci. Ritorno previsto al Fabbricone domenica 30 giugno. Nel frattempo arrivano a Prato due titoli regionali di quarta categoria. La coppia del Tc Costa Azzurra, composta da Lorenzo Fedi ed Emanuele Capo, ha vinto il campionato toscano al Tc Pistoia. In finale il duo pratese ha superato la coppia composta da Andrea Bonfadini e Luciano Occhipinti del Ct Certaldo (6-4, 6-3) dopo aver sconfitto in semifinale i favoriti Coen e Battaglia (7-5, 6-1). Lo scudetto toscano di doppio femminile lo ha portato a casa il duo composto da Sara Bigagli (Ct Coiano) e Laura Bernabini (Tc Prato) che si sono aggiudicate il macth finale (con il punteggio di 6-2, 7-5) contro la coppia favorita del Tc Pistoia, composta da Cinzia Fedi e Sandra Marliani.

L. M.