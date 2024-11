Tc Italia, è l’ora della verità

Siccome fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, ai giocatori del Tennis Italia Forte dei Marmi – impegnati domani a partire dalle 10 nelle sfide salvezza contro il Tc Bassano – la dirigenza guidata da Sergio Marrai ha chiesto una sorta... di ritiro sportivamente spirituale per calibrare al meglio la concentrazione. "Non vorremmo che la vittoria dell’andata possa creare la convinzione che stiamo andando incontro ad una formalità: niente di più sbagliato".

Che sia eccessiva pretattica, che sia un condensato del detto “meglio aver paura che toccarne“, sta di fatto che lo sport – da sempre – è un territorio dove l’impossibile spesso diventa possibile. È quel che sperano i giocatori del Bassano che dopo il 2-4 dell’andata (sei partite tiratissime) hanno in mente di riproporre la stessa intensità all’insegna del... dolcetto e scherzetto, per confezionare una sorpresona? Ecco, Travaglia e compagni per allontanare lo spettro di una giornata piena di trabocchetti, dovranno dare il massimo senza guardare i risultati dell’andata, tappandosi le orecchie... con la cera per non farsi traviare dalle lusinghe del punteggio.

Il capitano non giocatore Matteo Marrai non potrà contare su Andrej Martin (lo slovacco è stata una bella sorpresa): al suo posto è in arrivo il ceko Lukas Rosol che nei singolari ‘over’ sarà affiancato dall’esperto Stefano Travaglia. È invece in dubbio la presenza di Lorenzo Carboni (impegnato fino a ieri in un torneo in Grecia) a far coppia con Marco Furlanetto: in preallarme ci sono i giovani Niccolò Ferrari e Gabriele Celeri. Ovviamente saranno della partita – pronti ad ogni evenienza – anche Luca Potenza e Walter Trusendi, quest’ultimo una sorta di ‘signor Wolf’ che risolve i problemi tennistici del Tc Italia Forte dei Marmi.

Il Tc Bassano intende partire lancia in resta: il sorteggio dei singolari – con uno scatenato Marco Speronello che potrebbe diventare uno spauracchio – potrebbe aprire un ventaglio di speranze, alla luce del fatto che sette giorni fa molte sfide sono scivolate via sui binari dell’equilibrio. Insomma, all’orizzonte si staglia una giornata dove le scariche di adrenalina dovrebbero alternarsi – un inno sicuro allo spettacolo – con splendide giocate con la racchetta e la pallina. La permanenza in serie A1 per il Tennis Italia non è solo una questione di prestigio (il club di via dell’Acqua ha fra i suoi tesserati elementi come Jannik Sinner e Jasmine Paolini) ma anche di gustosi programmi futuri: vivere l’oggi pensando al domani è da sempre il mantra del gruppo di lavoro di Sergio Marrai.