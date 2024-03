Tennis a squadre. CT Reggio è ancora campione regionale Over 55 maschile Il CT Reggio conquista il titolo regionale Over 55 maschile per il terzo anno consecutivo, battendo il Tennis President Parma. Dedica il successo alla memoria di Patrizia Pizzetti. Altri vincitori sono la Sportissima Scandiano e Giacomo Zanichelli al Trofeo Silcompa a Correggio.