Tennis A2. Missione “sorpresa“. V-Team, il via a Firenze

Qui si tiene puntualmente un profilo basso. Si parte senza proclami, con la sola intenzione di restare in categoria. Ma poi il V-Team, da tre annate in Serie A2, per tre volte ha disputato i playoff. Nella scorsa stagione, la formazione brianzola fu fermata, a fatica, al primo turno playoff dal Circolo della Stampa Sporting di Torino. Il V-Team, di conseguenza, anche quest’anno vorrebbe essere la sorpresa del Girone 3. La prima verifica è già stata fissara domenica 6 ottobre alle porte di Firenze contro il Match Ball. Dopo il turno di riposo, il 20 ottobrio l’esordio sui campi del Tennis Villa Reale di Monza con i campani del Team Avino. Sette giorni più tardi la compagine capitanata da Duvier Medina affronterà in trasferta lo Sporting Club Sassuolo. Un altro confronto esterno il 3 novembre: questa volta bisognerà fare rotta verso il Piemonte per misurarsi con la Canottieri Casale. Si torna a Monza per un doppio appuntamento: il 10 novembre l’avversario sarà il Ct Lecce Mario Stasi, mentre la domenica successiva ci sarà la compagine laziale del Colle degli Dei. Le prime tre classificate del girone disputano i playoff, la sesta e la settima finiscono nel gorgo dei playout. "Daremo il massimo - specifica Duvier Medina - per restare tra le prime tre del girone. Firenze e Casale sono le due squadre più forti, con le altre ce la giochiamo. In ogni caso, quando si va in campo, lo si fa per vincere. Dovremo essere bravi a utilizzare al meglio le nostre risorse, schierando ogni domenica la formazione migliore. Quest’anno, poi, daremo ancora più spazio ai nostri giovani e sono sicuro che saranno fondamentali per il nostro campionato. Ovviamente ringrazio gli sponsor, grazie ai quali riusciamo a competere in Serie A2, e tutte le persone che verranno a sostenerci domenica dopo domenica". La rosa è composta da Mathias Bourgue, Federico Arnaboldi, Pietro Fellin, William Mirarchi, Gianluca Filoramo, Andrea Borroni, Davide Albertoni, Van Son Didoni e Alessandro Cima.