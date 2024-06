Tennis B2 femminile e serie C. Ct Firenze si gioca la B1. E il Match Ball rischia

Entrano nel vivo i campionati a squadre nazionali e la provincia di Firenze ha due formazioni da seguire per salire di categoria. In B2 femminile e precisamente nel girone 4 domenica scorsa si sono giocati due derby che hanno rimesso tutto in gioco. La capolista Ct Firenze pareggia 2-2 con il Tc Pistoia fuori casa e si porta a 13 punti e viene raggiunta dallo Sporting Club Montecatini che sconfigge in casa lo Jc Next Gen 3-1. Nel prossimo turno, domenica 16 giugno, al Ct Firenze alle Cascine con inizio degli incontri alle 10 e ingresso libero, verrà decisa la squadra promossa in B1 perché si giocherà proprio la sfida tra la compagine fiorentina e lo Sporting Montecatini. "Sarà decisiva perché la prima del girone sale di categoria - spiega Riccardo Balzanti, capitano del Ct Firenze -. Non sarà una partita semplice perché la squadra termale ha due giocatrici molto forti come Elisa Petroni e Vittoria Benedetti. Comunque noi cercheremo di superarle con la nostra squadra composta da Matilde Gori, Lisa Piccinetti, Maria Masini e Krystyna Pochtovyk".

In serie C maschile è uscito il tabellone nazionale e la formazione maschile del Match Ball Firenze ospiterà all’andata (domenica 16 giugno) sui campi di Bagno a Ripoli il Dlf Alessandria. "Dopo la vittoria con la Coop Livorno affrontiamo la formazione piemontese del Dlf Alessandria e giocheremo la prima in casa - spiega il coordinatore tecnico, Francesco Caforio -. Il nostro gruppo comprende Tancredi Alfano, Alessandro Vanni, Martino Guidotti, Tommaso Lapucci oltre a Brancatelli e Padovani, con in campo tutti ragazzi del vivaio. Sempre domani giornata conclusiva al Match Ball del campionato italiano a squadre Ladies over 50 che speriamo di vincere con la nostra forte squadra formata da formato da Valentina Padula, Katy Agnelli, Silvia Sanna ed Erika Giunio".

Francesco Querusti