Tennis, ben quindici le formazioni schierate dal Cus. Scattano i campionati a squadre. Le ragazze debuttano a San Marino

Il Cus Ferrara tennis, supportato anche in questa stagione agonistica dall’azienda Salvi, si prepara ai nastri di partenza dei campionati a squadre con ben quindici formazioni. Numeri importanti, che diventano diciannove in totale con quelli autunnali ed invernali appena terminati, dovuti ad un enorme lavoro svolto sui campi e nelle palestre di via Gramicia da parte dello staff dei tecnici, con oltre 180 ragazzi protagonisti nella scuola tennis, diversi senior agonisti ed oltre 400 soci tennisti presenti nelle varie proposte sportive, amatoriali ed agonistiche.

Il responsabile della sezione Ferdinando De Luca, supportato da anni dal preparatore atletico Davide Ghidoni, che ricopre il ruolo di segretario e giudice arbitro di tutti gli eventi interni struttura, dopo mesi di allenamenti, hanno deciso di partecipare alla Serie C maschile e femminile, con giovani atleti under 19, a sottolineare la forza del progetto intrapreso da anni.

La formazione rosa, vede protagoniste le ragazze under 18 Elena Ravani e Martina Ronconi, con la giovane under 16 Maria Vittoria Ranieri, cariche e pronte a dare battaglia nel durissimo girone appena sorteggiato dalla Federtennis. Il capitano De Luca, potrà contare sul supporto anche di Martina Scagliarini, classe ’99, giocatrice cussina da sempre, al momento infortunata ma in via di recupero, che sarà la prima tifosa e all’occorrenza vice capitana in caso di necessità, in attesa di un suo rientro alle gare.

L’esordio della squadra avverrà domenica 16 marzo a San Marino, per avere successivamente due incontri casalinghi con Viserba e Cesena ed una ultima giornata in trasferta a Riccione. Obiettivo quello di evitare i playout, cercando la salvezza diretta nelle partite del solo girone.

La squadra dei ragazzi, potrà contare sui giovani under 16 Andrea Cogo e Mattia Occhiali, sul diciottenne Federico Lambertini e sull’under 18 Giulio Malaguti, tutti giocatori di seconda categoria. Anche in questo caso il capitano sarà De Luca, supportato da Alessandro Trevisani, all’occorrenza quinto giocatore e vice capitano. Il girone avrà come inizio la partita casalinga contro il Davi team di Bologna, per giocare successivamente al circolo tennis Nettuno di Bologna, con Massalombarda e Cesena. Partite tutte molto insidiose, con obiettivo la salvezza diretta, strizzando l’occhio alla possibilità di un playoff che sarebbe un fantastico risultato.