Tennis. Bronzetti, c’è Frech a Indian Wells

Di nuovo in campo Lucia Bronzetti, che stasera farà il suo debutto nel Wta 1000 di Indian Wells, il Bnp Paribas Open, uno degli appuntamenti cardine sul cemento americano. La tennista verucchiese (numero 53) è entrata in tabellone con la sua classifica e ha avuto in dote dal sorteggio la sfida con la polacca Magdalena Frech, numero 43 del ranking. Partita inedita tra le due giocatrici, che nel corso della carriera non hanno mai avuto modo di incontrarsi nonostante un percorso piuttosto simile. Chi la spunterà, affronterà al secondo turno l’ucraina Kalinina, che ha ricevuto un bye come testa di serie numero 32. Nell’eventuale terzo turno, poi, sfida probabile con Coco Gauff. Livello di difficoltà alto come si conviene a un 1000 di questo tipo, con Bronzetti che però non parte battuta nella sfida del primo turno. Una buona possibilità per cominciare al meglio la campagna americana.