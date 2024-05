Tennis. Bronzetti rimontata: fuori a Rabat. Al Roland Garros c’è subito Osaka

Pessima giornata per Lucia Bronzetti, che a Rabat perde dopo aver sprecato un vantaggio di 5-0 nel terzo set e subito dopo viene a sapere del sorteggio al Roland Garros, sfavorevole e sfortunato. Un uno-due da ko. Con Peyton Stearns, nei quarti del torneo marocchino, è grande battaglia. L’americana si aggiudica 6-4 un primo set nel quale tenere il servizio era diventata un’impresa per entrambe (7 break su 10 giochi), mentre il secondo, più regolare, finisce 6-4 per la verucchiese. Su questa situazione di parità, Bronzetti sprinta e vince 5 game consecutivi, andando a servire per il match sul 5-0 nel terzo. Sembra oggettivamente fatta, invece Stearns prova il tutto per tutto, lascia andare il braccio e Bronzetti si blocca completamente, all’improvviso. Due i matchpoint non sfruttati, uno sul 5-0 e uno sul 5-4. Poi l’epilogo, con il 7-5 Stearns. Intanto sono stati sorteggiati i tabelloni del Roland Garros. Bronzetti al primo turno avrà l’ex numero uno del mondo, Naomi Osaka. La giapponese è ora molto indietro nel ranking dopo la lunga pausa e la partita è affrontabile con fiducia. In un eventuale secondo turno, però, ecco subito un ostacolo altissimo, l’attuale numero uno del mondo, Iga Swiatek. La polacca, recente vincitrice a Roma, affronterà al primo turno una qualificata ed è la favorita principale anche nello slam parigino.