Tennis. Bronzetti sconfitta dalla Wang ad Austin

Comincia male, l’avventura sul cemento americano di Lucia Bronzetti. La tennista verucchiese ha perso al primo turno al Wta 250 di Austin, in Texas, l’Atx Open, dove era quarta testa di serie. La cinese Yafan Wang vince 7-6 (5), 6-4 e completa quello che, secondo il ranking mondiale, è un piccolo upset (numero 69 contro numero 52). Bronzetti, che aveva vinto l’unico precedente tra le due (a Parma nel 2021), gioca un primo set estremamente equilibrato, va avanti di un break sul 3-2 ma perde subito il servizio e costruisce un testa a testa con l’avversaria che si risolve solo al tie-break. Sul 5-4 il minibreak decisivo, con Wang che sale 6-4 e poi chiude 7-5 al quinto setpoint (tre erano arrivati sul 5-4 nel set). Nel secondo parziale decide tutto il break a zero al quinto gioco, con Wang che poi non concede più nulla al servizio e chiude il match con 9 ace e l’81% di punti sulla prima.