Tennis. Bronzetti va ko a Birmingham. Potapova vince in due set

Non basta, a Lucia Bronzetti, una prestazione più che sufficiente per avere la meglio di Anastasija Potapova al secondo turno del Wta 250 di Birmingham. La russa, già sul tre a zero negli scontri diretti prima del match, ha la meglio dopo due set estremamente combattuti col punteggio di 6-3, 7-5. Il divario di oltre trenta posizioni nel ranking mondiale non si è visto, con la numero 67 Bronzetti a battagliare ad armi pari sull’erba, non certo la sua superficie preferita. Potapova, numero 36 e settima testa di serie, ha sfruttato meglio le occasioni a disposizione. Come nel primo set quando, dopo un break per parte, ha strappato il servizio alla verucchiese sul 3-2 finendo poi col concludere sul 6-3. Il secondo set è andato a strappi, con la russa che inizialmente era sembrata pronta alla vera fuga sul 3-1. Bronzetti però ha reagito con energia e, con un parziale di quattro giochi a uno si è ritrovata avanti 5-4, a un passo dal terzo set. In particolar modo sul 15-30 sul successivo servizio di Potapova. A due punti dalla parità, ma ecco che per l’ennesima volta è cambiato tutto. La russa ha sventato il pericolo, ha infilato tre punti di fila per vincere il game, ha strappato il servizio alla verucchiese a 15 e ha vinto il suo, il game finale, ancora a 15, esultando al primo matchpoint.