Tennis. Castelnuovo di nuovo d’argento

Dopo la squadra femminile, anche quella maschile del Tc Garfagnana è stata sconfitta in finale nel campionato invernale limitato "3.4". Si è dovuta arrendere in trasferta a Piombino contro la forte Piombinese. Decisivi i due incontri di singolare con Gianluca Biagioni e Francesco Ceccardi sconfitti dai propri avversari in due set. La sensazione è che la squadra del presidente Moreno Guidi avrebbe potuto cogliere qualcosa di più con accoppiamenti diversi e, in tal senso, ha pesato l’assenza di Giuseppe Tognini. Fanno parte della formazione garfagnina, arrivata seconda, anche il maestro Andrea Del Vaso, Alessandro Bonaldi (che era pronto a disputare l’eventuale doppio) e Gianmarco Cecchini. "E’ la sesta volta in questi ultimi cinque anni – commenta il presidente Moreno Guidi – che arriviamo secondi, di cui quattro volte con la formazione femminile. Oltre a fare i complimenti ai nostri atleti, voglio aggiungere che sono certo che manchi davvero poco per poter festeggiare un meritato primo posto. La strada è quella giusta e sicuramente abbiamo avuto anche un po’ di sfortuna in queste finali".

D. Mag.