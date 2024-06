Tennis. Civitanova a Padova per conquistare la promozione in B2

C’è grande attesa per la partita in programma oggi, alle 10, del C.T. Civitanova. Obiettivo la promozione nella B2 di tennis. Nella gara di andata dei playoff nazionali contro il Plebiscito, i ragazzi di Civitanova hanno vinto con un netto 6-0, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo stagionale. A Padova il match decisivo contro Plebiscito per completare il passaggio del turno, con la conseguente promozione. Già in passato i ragazzi di Civitanova avevano sfiorato il successo. Oggi il match decisivo. In azione: Lorenzo Battista, Filippo Mazzola, Riccardo Rotilio, Francesco Ferolla, Yasser Taha, Francisco Rocha, Matteo Pirani, Leonardo Leonfanti, Matteo Spernanzoni (capitano), Stefano Eterno ( vice capitano). "Sicuramente – ha detto Spernanzoni – partiremo avvantaggiati considerando il risultato dell’andata, ma bisognerà cercare di partire come se fosse la prima giornata sullo 0-0. È un’occasione molto importante e per certi versi unica, dato che il nostro circolo non è mai riuscito a salire in serie B. I ragazzi si sono allenati bene questa settimana e sono sicuro che faranno bene sui campi in veloce a Padova".