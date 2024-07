Il Tc Bisenzio vola in B2: "Promozione meritata"

Il Tc Bisenzio vola in serie B2 con la seconda squadra maschile. Grande impresa dei ‘bad boys’ di serie C del Fabbricone, che sono riusciti ad ottenere le tre vittorie che servivano per il salto di categoria nel match di ritorno casalingo della finale play off contro i veneti dello Sporting Villabella, imponendosi per 4-0. I pratesi avevano già messo una seria ipoteca sulla promozione in serie B2 imponendosi per 4-2 in Veneto nel match di andata, ma lo Sporting Villabella anche a Prato si è confermato squadra da prendere con le molle, impegnando i padroni di casa. Decisive per il grande risultato ottenuto dal Tc Bisenzio sono state le vittorie nei singolari del rientrante Cosimo Banti, che ha sconfitto per 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) l’ex numero 300 del mondo Desman Kocevar, e di Matteo Mesaglio, che ha battuto sempre per 2-1 (7-6, 4-6, 6-2). Partenza col botto, insomma, per i pratesi. Poi Federico Ulisse Guarducci ha battuto per 2-0 (7-6, 6-2) Corioni, facendo esplodere la gioia del circolo e regalando alla sua squadra il momentaneo 3-0, ma al tempo stesso il tanto atteso terzo punto che matematicamente ha regalato la promozione in serie B2 al Tc Bisenzio. Nel quarto match, infine, Mattia Materi ha chiuso in bellezza regolando con un agile 6-1, 6-2 Pomari. "Oggi abbiamo scritto un’altra incredibile pagina della nostra storia: un gruppo di ragazzi tosti, fieri, orgogliosi, ma soprattutto amici, con tanto cuore e passione hanno conquistato una meritatissima promozione in serie B2 – commenta Stefano Bonechi, direttore sportivo del ‘Fabbricone’ –. Nessuno dimenticherà mai quello che ci hanno dato e quello che hanno conquistato. Tutti insieme abbiamo sofferto, pianto e gioito e nessuno ci potrà mai portare via queste emozioni". E ancora: "Questa promozione – insiste Bonechi – è la conferma della bontà del lavoro svolto dalla nostra scuola tennis, che ogni anno ci permette di schierare una serie di talenti nelle nostre squadre di categoria. Nella prossima stagione sportiva del circolo faremo la serie A2 e la serie B2 maschile, prevalentemente con ragazzi cresciuti nei nostri campi da tennis".

L.M.