Tennis. Compagnucci su tutti. In Serbia vince due tornei futures

Sono state due settimane da ricordare per il tennista maceratese Tommaso Compagnucci, autore di due vittorie consecutive nei tornei di categoria futures disputati in Serbia. A Pirot ha conquistato sulla terra battuta il terzo titolo della stagione e della carriera in singolare nel circuito Itf (futures). Ha disputato il torneo come quinta testa di serie nel tabellone, aggiudicandosi il titolo in finale contro il 19enne danese Kane Bonsach Ganley, con il punteggio di 62 67(3) 64. Un doppio successo consecutivo che rilancia le ambizioni personali del maceratese, entrato tra i primi 500 giocatori del ranking mondiale, e permette di guardare con ottimismo il futuro. "Sono state due settimane bellissime – dice Compagnucci – sul piano sportivo e umano, ho gestito molto bene ogni singolo giorno e incontro al meglio; sono stato aiutato in questo da mio fratello Nicholas che mi ha accompagnato in Serbia, aiutandomi non solo sotto l’aspetto sportivo con l’allenamento ma specialmente su quello umano, riuscendo a mantenere serenità e concentrazione, aspetti non facili quando le partite aumentano sempre più nel giro di poco tempo". Compagnucci ha espresso il miglior tennis e saputo gestire sempre al meglio i punti cruciali della partita, "sono contento – dice – per come ho reagito alle difficoltà durante la partita, cercando sempre di fare il mio gioco e di concentrarmi su me stesso".

Marco Natalini