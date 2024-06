Tennis. Cus al quarto posto con under 14 e under 16

Il Cus Ferrara tennis targato Salvi, termina la lunghissima stagione dei campionati a squadre giovanili, con la partecipazione alle finali regionali disputate in sede unica presso i campi del Tennis club Modena. Le Under 14 e 16 maschili, si sono infatti conquistate la possibilità di disputare gli incontri per il terzo e quarto posto, valevole per la qualificazione alla fase nazionale di macroarea.

Le due formazioni, accompagnate nell’occasione dal Tecnico Ferdinando De Luca, si sono giocate questa possibilità contro il Country Club di Castenaso per l’U14 e il Ten sport center di Cervia per l’U16, raccogliendo però sconfitte in entrambi i confronti. In under 16 Andrea Cogo e Mattia Occhiali, protagonisti già noti per gli ottimi risultati ottenuti in questi ultimi anni si sono arresi solo al doppio di spareggio contro i romagnoli del Cervia, con tutti ragazzi in formazione più grandi di un anno. Andrea nato nel 2009 e classificato 3.1, vince una partita incredibile contro Dario Zamagna, 2008 di nascita e 2.8 di classifica. Punteggio a favore del cussino di 64/64, frutto di una prestazione di altissimo livello, sia sotto l’aspetto tecnico che fisico.

Occhiali, anche lui 2009 e 3.1 di classifica, purtroppo non è riuscito a contrastare a dovere il 2.8 Federico Baldinini, giocatore 2008 con caratteristiche fisiche molto importanti. La sconfitta è arrivata con il punteggio di 63/64, con un secondo set giocato comunque alla pari. Nel doppio la coppia Cus, nulla ha potuto contro Baldinini e Matvii Leminhko, in una giornata dove gli avversari hanno giocato in maniera perfetta senza la minima sbavatura. Esito negativo anche per gli under 14, con Picariello e Caniato in campo e Pigaiani pronto a subentrare, opposti nel pomeriggio alla formazione bolognese del Country, sulla carta superiore per via della presenza di Edoardo Ghiselli, un 2011 classificato 3.1 tra i più forti in Europa. Risultato finale 64/63 e sconfitta per 2-0 per la compagine cussina. Sconfitta a parte, il quarto posto conquistato dai ragazzi under 14, rimane un successo incredibile che ad inizio stagione non era minimamente ipotizzabile.