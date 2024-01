Tennis: dal 2 al 4 febbraio la tappa italiana della Winter Cup, praticamente la Coppa Davis giovanile. I migliori Under 16 d’Europa si sfidano al Cere

Le migliori promesse del tennis Under 16 si sfideranno dal 2 al 4 febbraio sui campi del Circolo Equitazione Reggio Emilia. Per il secondo anno di fila, infatti, andrà in scena al Cere la tappa italiana della Winter Cup, una sorta di Coppa Davis giovanile che, al pari di Bucarest, Leeuwarden e Bursa, regalera la qualificazione alle finali previste dal 16 al 18 febbraio a Ronchin (Francia).

Le Tennis Europe Winter cups by Dunlop sono state lanciate nel 1977 e nel corso del tempo sono diventate una delle competizioni a squadre più attese per i giovani tennisti di tutta Europa, registrando la partecipazione di fuoriclasse come Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. Sulle orme di questi campioni e della storica impresa di Jannik Sinner in Australia saranno 8 le nazioni che si sfideranno in terra reggiana per guadagnarsi la fase finale. L’Italia, che al Cere vinse lo scorso anno, sarà in gara insieme a Gran Bretagna, Ucraina, Croazia, Portogallo, Slovenia, Principato di Monaco e Andorra. La composizione delle partite prevede due singolari e un doppio.

L’evento è stato presentato ieri mattina dalle consigliere del Cere Giulia Giovanardi e Monica Davoli, dal direttore del circolo e di gara Alessandro Tosi e dai vertici regionali della Federazione. Primo atto dell’evento giovedì 1 febbraio, alle ore 18.30, con la cerimonia di apertura, poi da venerdì tutti in campo sotto la supervisione del supervisor Stefano Sacchi e da Tosi.

La macchina organizzativa è da tempo all’opera per garantire nel migliore dei modi lo svolgimento ed il successo della manifestazione, coinvolgendo oltre allo staff tecnico anche il corpo sociale, gli allievi della scuola tennis e attivando una partnership con il Circolo Tennis Albinea che ospiterà alcune gare.