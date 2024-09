Tennis. Doppia gioia per Lucia Bronzetti tra singolo e doppio

Doppia vittoria per Lucia Bronzetti, che ha debuttato nel migliore dei modi in singolo e doppio a Monastir, Tunisia, ottenendo due successi tonificanti in vista della parte finale di stagione. Al "Jasmin Open", un WTA 250, la tennista verucchiese ha iniziato battendo, assieme alla britannica Jodie Burrage, la coppia testa di serie numero 1, quella formata da Camilla Rosatello e dalla belga Kimberley Zimmermann. Un colpo a sorpresa ottenuto in due set, per un 7-5, 6-1 che manda ora Bronzetti e Burrage ai quarti contro la vincente tra Hontama – Lechemia e Blinkova – Sherif. Poi il singolare, dove l’azzurra è testa di serie numero 7. Per lei un nettissimo 6-2, 6-1 contro l’ungherese Dalma Galfi. Dopo un inizio di partita abbastanza complicato sui propri turni di servizio, Bronzetti è riuscita comunque a strappare la battuta all’avversaria andando 3-2. Di lì in avanti dominio assoluto e nove dei dieci giochi finali portati a casa. Decisamente notevole il dato dei punti vinti sulla seconda, 79% (11/14), e l’efficacia nel cancellare le palle break (6/6). Autorevole e sicura per tutto l’arco del match, con pochissime sbavature. Ora Lucia affronterà l’americana Ann Li..