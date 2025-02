Tennis. Faenza, folla per vedere Davis e Billie Jean

Sono stati tre giorni di intenso lavoro ma anche di grande soddisfazione per il Tennis Club Faenza, che nelle giornate di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 febbraio ha ospitato presso i propri locali la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due più importanti trofei internazionali per nazioni, entrambi vinti nel 2024 dalle nazionali azzurre maschile e femminile. In una continua “processione” da mattina a sera, nel corso delle tre giornate diverse centinaia di persone hanno visitato i prestigiosi trofei e si sono scattati una foto ricordo.

Il circolo di via Medaglie d’Oro ha colto l’occasione per celebrare il tennis faentino, che ha trascorsi importanti in queste competizioni, organizzando un talk molto partecipato nel pomeriggio di sabato, al quale, dopo i saluti del sindaco faentino Massimo Isola, del presidente del circolo Andrea Ciani e del direttore sportivo Marcello Sportelli, sono intervenuti Raffaella Reggi, Flora Perfetti, Raimondo Ricci Bitti, Francesca Bentivoglio e il maestro bolognese Raffaele Spisani, raccontando storie e aneddoti della loro carriera tennistica, con la conduzione di Federico Gaio.

Ora che le coppe sono ripartite con destinazione Madonna di Campiglio, dove resteranno per un po’ di giorni nei luoghi di Sinner, il Tennis Club Faenza inizia e pensare ai suoi prossimi impegni, ad iniziare dagli ormai prossimi campionati Fitp a squadre.