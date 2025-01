TENNIS GIOVANILE. Che successo per il torneo Maxicup

Saranno famosi? Lo dirà il futuro. Intanto è importante che si divertano anche se indubbiamente certi colpi possono far guardare con ottimismo al futuro. Con questa atmosfera, la 31’ edizione del torneo Maxicup, memorial Gino Bertolucci, trofeo Il Diamante si è concluso sui campi del Tennsi Italia Forte dei Marmi. Nell’Under 10 femminile il titolo è andato a Dorotea Dal Torrione che in finale ha superato Serena Betti; fra i maschi, successo per Alessandro Mancini su Duccio Dianda (6.4, 6-3). Nell’Under 12, vittorie per Ginevra Mannari (6-1, 6-3) su Maria Vittoria Casini e per Jacopo Meini su Gherardo Loi (6-4, 6-0).