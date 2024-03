Tennis Giovanile Città di Firenze. Gaia Maduzzi all’attacco dei quarti. E Basile conferma le sue qualità

Al Circolo Tennis Firenze si sono disputati gli ottavi di finale della 47° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 ‘Città di Firenze’. I quarti di finale oggi dalle 10 con ingresso libero al Ct Firenze. A livello femminile giungono nei quarti la Ceca Urbanova numero 1 del tabellone che sconfigge 6-2 6-1 la toscana Anastasia Bertacchi e ora affronterà l’austriaca Lilli Tagger. La nostra Gaia Maduzzi (5) ha superato la Ceca Krejcova 6-1 1-6 6-4 ed affronterà la spagnola Neus Torner Sensano che ha eliminato la numero 4, la Ceca Tichackova. L’ucraina Yelyzaveta Kotliar supera 6-4 6-7 6-1 la spagnola Perez ed ora sfiderà la Ceca Julie Pastikova (3). La giovanissima Ruchkina e l’austriaca Zimmer danno spettacolo e vince Zimmer 6-1 2-6 7-5. Ora incontrerà la spagnola Teixido Garcia che prevale sulla tedesca numero 2 Julia Stusek.

A livello maschile il tabellone è a tinte azzurre con ben tre giocatori che si sono qualificati per i quarti di finale. Pierluigi Basile ha superato il Ceco Jan Klimas per 6-2 6-2 e in un derby azzurro con Jacopo Vasami. Conferma la sua quarta testa di serie Daniele Rapagnetta superando lo spagnolo Rafael Segado Esteve 6-4 6-2. Nel torneo di doppio maschile i favoriti sono Izan Almazan Valiente e Roger Pascual Ferra e gli italiani Vito Antonio Darderi con Andrea De Marchi.