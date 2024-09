Tennis. I talenti in erba della racchetta in evidenza al memorial "Mauro Sabatini»

Gran finale sui campi del Tennis Italia Forte dei Marmi del memorial “Mauro Sabatini”, valido anche per l’assegnazione dei trofeo General Auto di Siciliano e Reale Mutua Assicurazioni, riservati alle promesse del futuro. In campo – sotto gli sguardi attenti anche di tecnici federali – i migliori Under 10 e Under 12 del centro Italia.

In campo maschile, il torneo Under 10 ha visto il successo Robert Siriteanu Suiu che ha superato con il punteggio di 2-0 (6-0, 6-2) il coetaneo Duccio Dianda. Disco rosso in semifinale per Leonardo Tarabella e Mattia Zompa. Nella categoria Under 12, il titolo è andato a Edoardo Tornaghi che ha sconfitto per 2-0 Elia Santini (7-6, 6-2). Molto bene in semifinale, nonostante la sconfitta, i promettenti Gregorio Crespi e Iacopo Granai.

Fra le bambine, la categoria Under 10 è stata appannaggio di Sofia Biondelli, vittoriosa con Aurora Mazzella per 2-0 (6-4, 6-3). Anche in questo caso in semifinale, hanno lasciato il torneo Giulia Fontana e Vittoria Vaccarone. Per il torneo Under 12, titolo a Stefania Sbrana che ha avuto la meglio per 2-0 (6-1) su Chiara Campioni. Semaforo rosso in semifinale per Alice Guerri e Bianca Raolo.