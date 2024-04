Tennis "Il Valico" compie cinquant’anni. Il club sta lavorando alla festa celebrativa

Mezzo secolo di esistenza, portandosi dietro l’esperienza, l’inizio di una avventura che sarebbe durata nel tempo, ma guardando al futuro e volervi scommettere per una sfida che guarda orizzonti lontani.

Innovazione e tradizione per i cinquant’anni del Tennis Club "Il Valico", dal 1974 situato a breve distanza dal centro di Altopascio, ma punto di riferimento per tutta la Piana. Ne è trascorso di tempo dagli esordi: da Connors, Borg e Panatta a Sinner e Djokovic, passando per Nadal e Federer. I nomi dei campioni delle varie epoche fanno capire la distanza attraversata dal centro sportivo che è all’avanguardia come strutture e campi, compresi quelli coperti, dove va di moda quella che, ormai, è la disciplina del momento: il padel, dove ci sono campi davvero ok, secondo gli appassionati.

Poi la location. Argomento che merita un capitolo a parte. Giocare nel verde, ai margini di un bosco, cullati dal cinguettare degli uccellini, contribuisce al benessere anche psicologico che questo luogo ispira.

Da tempo il circolo organizza i campi estivi per ragazzi, favorendone l’aggregazione. Il presidente, Riccardo Accorroni, sta anche pensando a qualche iniziativa per celebrare questa ricorrenza da cifra... tonda. I cinquant’anni avranno almeno un evento da ricordare. Lo staff ci sta lavorando e, a breve, ne sapremo senza dubbio di più. Intanto auguri per questa splendida ricorrenza.

Mas. Stef.