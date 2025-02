Tennis, la verucchiese approfitta del ritiro di Siniakova: è in finale a Cluj contro Potapova. Lucia Bronzetti si gioca il titolo

Bastano 17 minuti a Lucia Bronzetti per raggiungere un grande risultato come la finale del torneo Wta 250 di Cluj – Napoca, il ‘Transylvania Open’. Nel teatro dipinto di viola della cittadina rumena, l’azzurra ha approfittato del ritiro di Siniakova su una situazione di punteggio a lei nettamente favorevole, 4-0 nel primo set. Già nel riscaldamento le avvisaglie di quanto sarebbe successo erano presenti, con la tennista ceca alle prese con una fasciatura piuttosto evidente alla gamba sinistra. Per lei problemi muscolari, ma anche la voglia di provarci in un’occasione ghiotta in questo inizio di stagione. Dai primi scambi di partita lo scenario è apparso chiaro, con Bronzetti a comandare il gioco con la fiducia derivante da un torneo di livello eccellente, giocato contro avversarie ottime e senza alcun timore reverenziale. L’inizio dominante contro Halep, i due set a zero con la testa di serie numero 3 Stearns e il 6-1, 6-4 con Cocciaretto nei quarti di finale. Una Lucia Bronzetti tirata a lucido e con un tennis brillante, oltre che con la consueta solidità e regolarità. Identico il trend con Siniakova, con subito break a 15 seguito da un servizio tenuto agevolmente per il 2-0. Altro break nel game successivo e battuta tenuta in maniera abbastanza tranquilla nel quarto gioco. Un dominio, un 4-0 fin troppo semplice. Nel gioco successivo, sul 30-15 Bronzetti dopo tre punti, ecco l’avversaria avvicinarsi a rete scuotendo la testa, tra i sospiri di disapprovazione del pubblico che avrebbe voluto vedere un po’ più di tennis dopo i 93 minuti della prima semifinale e i 17 della seconda. Bronzetti vince per ritiro e, a fine gara, non può che essere una soddisfazione a metà.

"Mi dispiace molto per lei – dice l’azzurra –, non è bello arrivare in finale in questo modo perché avevo voglia di giocare. Diciamo che durante il match ero concentrata sul mio gioco, non so quale fosse il problema per lei, mi auguro niente di grave". In finale affronterà Potapova, numero 32 del mondo e testa di serie numero 1 del torneo, che in semifinale ha battuto 6-3, 7-5 Sasnovich. I precedenti raccontano di una giocatrice che Bronzetti soffre, visto il 4-0 nelle partite a favore della russa. "È vero – sorride Lucia –, ma ora penso alla prossima. È stata una bella settimana, ma mi manca ancora uno sforzo. Darò il massimo". È la quarta finale della carriera per lei, che cercherà oggi di bissare il successo del maggio 2023 a Rabat. Il programma di oggi prevede l’atto conclusivo del doppio alle 13.30, poi ecco Bronzetti-Potapova.

lo. za.