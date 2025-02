Tennis. Lucia Bronzetti a Dubai va fuori al primo turno

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che esce al primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 di Dubai, il "Duty Free Tennis Championships". La verucchiese, testa di serie numero 5 delle "quali", è andata ko in un’ora e undici minuti contro la cinese Shuai Zhang, capace d’imporsi 6-1, 6-2 senza lasciare spazio a reazioni. Zhang, 36enne, sembrava doversi ritirare e attualmente è numero 173 del ranking, ma due anni fa era 22 del mondo e ora appare in decisa risalita. Il break al secondo gioco ha indirizzato il primo set, con la cinese poi brava a bissare anche nel sesto game e poi a chiudere sul 6-1 senza particolari patemi. Nel secondo, al di là del game vinto in avvio, Bronzetti non è mai riuscita realmente a prendere in mano il pallino del gioco e Zhang ha chiuso sul 6-2. Per l’azzurra due soli servizi tenuti su sette a disposizione. Zhang affronterà al secondo turno l’olandese Lamens.