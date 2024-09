Tennis. Lucia Bronzetti avanza in Tunisia. Battuta la Li: è ai quarti di finale

Gran bella vittoria di Lucia Bronzetti, che supera anche il secondo turno al torneo di Monastir e si ritrova ora nei quarti di finale contro la croata Ruzic. Negli ottavi, la tennista verucchiese ha battuto 6-4, 7-6 (3) l’americana Ann Li. L’inizio di gara è favorevole a Li, che sale subito 2-0. È però un fuoco di paglia, perché Bronzetti trova fiducia punto dopo punto e infila una serie di quattro giochi consecutivi andando 4-2. Di lì in avanti si resta sui servizi, con l’azzurra che annulla anche tre palle per il 5-5 prima di chiudere sul 6-4. Nel secondo la storia sembra ripetersi in maniera molto simile, con Li avanti 1-0 e Bronzetti con 4 game di fila per il 4-1. Un vantaggio pesante, con due break, che però la verucchiese non riesce a mantenere.

Serve anche per il match sul 5-4, Lucia, ma Li riesce a portarsi in parità. Il set va al tie-break e le due giocatrici non concedono mini-break fino al 2-1 Bronzetti. Di lì in avanti, per sei punti consecutivi vince il punto chi risponde, con l’italiana a salire 6-3 e a chiudere poi sul 7-3 per la vittoria.