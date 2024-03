TENNIS. Match giovanili a San Venerio

Weekend intenso al Circolo Tennis Spezia di San Venerio fra campionati regionali a squadre e Fitp. Il Cts partecipa infatti con le proprie squadre maschili ai campionati di Serie C, D1 e D2 e con 3 squadre alla D3 e con quelle femminili alle Serie D1, D2 e D3. Per quanto riguarda i campionati giovanili di categoria impegnate le compagini Under 12 e 16 maschili e le due Under 16 femminili. Gli incontri intersociali dei differenti campionati si disputeranno oggi dalle 14, di scena Under 12 e 16 maschili; nel femminile, Under 16, Serie D2 e D3. Domani dalle 9, Serie C, D1 e D2 maschili, nel pomeriggio dalle 14 Serie D1 femminile e D3 maschile. Al club di San Venerio in programma nelle prossime settimane altre manifestazioni sportive: dal 15 al 28 aprile torneo giovanile ’Slam by Head’ per le categorie Under14 e femminile e Under 18 sia maschili e che femminili, domenica 9 Giugno ’Heaf Exesperience Day’, dal 14 al 23 Giugno torneo nazionale di 3.a e 4.a Categoria maschile e femminile, dal 24 al 30 Giugno Open Padel.