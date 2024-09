Tennis. Musetti, niente Davis: "Obiettivo riposare e recuperare energie»

Niente turno di coppa Davis per Lorenzo Musetti (nella foto). A confermare la notizia è stato il tennista carrarese alla festa per il battesimo del figlio Ludovico. "E’ stata una decisione condivisa con il capitano (Filippo Volandri, ndr) per avere un breve periodo di riposo, recuperare energie fisiche e mentali". Insieme a Musetti, alla fase bolognese di coppa Davis, dove gli avversari saranno Olanda, Belgio e Brasile, non parteciperà neppure Jannik Sinner, anche lui per motivi di recupero. Entrambi dovrebbero poi essere pronti per la fase finale di Malaga. Sia a Bologna che a Malaga, l’Italia deve difendere la preziosa insalatiera vinta lo scorso anno, dove, a onor del vero, in terra iberica Musetti rimase sotto tono perdendo l’unico incontro disputato; mentre fu determinante nel preliminare in Slovacchia: aveva vinto entrambi i singolari giocati, compreso il match decisivo per la qualificazione nella fase a gironi. Musetti resterà fermo una settimana, poi partirà alla volta della Cina per partecipare ai tornei Atp in estremo oriente. In settimana continuerà ad allenarsi due volte al giorno con Simone Tartarini. "L’obiettivo è entrare nella top ten del ranking, sogno che ho fin da bambino – continua Lorenzo – oltre a mantenere questo livello di gioco e risultati tutto l’anno. E poi c’è una passione da trasmettere ai bambini, per educarli ai valori dello sport".

ma.mu.