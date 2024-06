Tennis Nel campionato regionale Under 12 femminile. Titolo toscano per il Club Nautico. In finale battuta la corazzata Lucca

Titolo regionale per Lara De Pellegrin, Benedetta Ficagna e Matilde Castagnini, le tre ragazze del circolo tennis del Club Nautico che sui campi di casa hanno conquistato il titolo toscano nella categoria a squadre femminile Under 12. Allenate da Marco Blandini (capitano Giuseppe Berti e preparatore atletico Alessandro Rossi) le tenniste gialloazzurre si sono imposte 2-0 sulle senesi del club Sinalunga dominando la gara in due set. Le carraresi erano arrivate in finale dopo aver giocato e vinto i gironi di accesso ed aver battuto in semifinale anche le forti tenniste del club Lucca. In virtù di questo risultato, a settembre le ragazze allenate dal maestro Davide Blandini gareggeranno alle finali nazionali.

"La squadra ha mostrato notevoli miglioramenti e tutte le ragazze stanno facendo un bel percorso di crescita – asserisce il tecnico Blandini –. Vincere il titolo toscano è un traguardo non scontato che ci rende orgogliosi. Tra l’altro, alla semifinale disputata contro il Tennis Club Lucca, le nostre atlete sono riuscite ad imporsi anche su Aurora Gazzella, una giocatrice di livello nazionale".

Questo prestigioso risultato conqsuitato dagli atelti del circolo tennis Club Nautico di Marina di Carrara non fa altro che rimarcare l’ottimo lavoro svolto da parte di tutto lo staff tecnico che può contare su un gruppo collaudato di persone esperte, capaci di guidare i giovani atleti lungo un percorso di cerscita e di portarli a raggiungere traguardi importanti, come in questo caso la conquista del titolo regionale.