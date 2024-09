Tennis. Pechino parte in salita. Bronzetti contro Osaka

La campagna d’Oriente comincia da una giapponese. Ostacolo tostissimo per Lucia Bronzetti, che in uno dei più prestigiosi tornei di fine stagione, il WTA 1000 di Pechino, affronta come ostacolo di primo turno la nipponica Naomi Osaka. Il match è il terzo sul centrale, col programma che è aperto alle 5 di stamattina dalla sfida tra Kenin e Bogdan. Poi Anisimova – Wang e infine l’incontro tra la verucchiese e l’ex numero uno del mondo (ora 73). Intanto, è cominciato il torneo di quarta organizzato dal Tc Viserba. I risultati del 1° turno: Paladini (Nc)- Brancaleoni (Nc) 6-3, 6-1. 2° turno: Cocozza (Nc)- Canini (Nc) 6-2, 6-4, Fantini (Nc)- Biondi (4.6) 6-2, 5-7, 10-4, Baschetti (Nc)-Crociani (Nc) 6-2, 6-0, Mandelli (4.6)-Ricciardi (4.6) 6-1, 6-0, Casamichiela (Nc)-Bartolucci (Nc) 6-3, 6-1. 3° turno: Dellarosa (4.3)-Nardini (4.3) 6-0, 6-0, Montinari (4.4)-Valli (4.4) 6-3, 6-4, Salfo (4.3)-Cicognani (4.3) 6-1, 6-4, Lonfernini (4.3)-Manzelli (4.3) 6-1, 6-0.