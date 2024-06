Tennis. Pontedera, playoff nel mirino

Torna in campo questa mattina la squadra di serie B1 di Pontedera. Sarà una quinta giornata importante per il gruppo del circolo che potrà contare sul pubblico di casa per affrontare la squadra di Terranova Olbia. In palio ci sono ben due obiettivi, il raggiungimento di una comoda salvezza e magari l’accesso ai playoff. E oggi, in caso di vittoria questi due traguardi saranno fattibili. In caso di successo, infatti, la squadra della città della Vespa staccherà il pass per i playoff con due giornate d’anticipo. E questa mattina i tennisti di casa entreranno in campo consapevoli di essere, al momento, i primi della classe come recita la classifica provvisoria: Pontedera, Milano, Bolzano, Porto Torres, Terranova, Bari 3, Play pisana (Pontedera, Torres e Bolzano con una partita in più).

Appuntamento dunque questa mattina alle 9.30 per l’ultimo appuntamento in casa del girone poiché il sesto turno si giocherà a Roma e il settimo sarà di riposo. La squadra pontederese è composta da Riccardo Galli, William Paolini, Tommaso Schold e Gabriele Volpi, a cui si aggiungono i due stranieri, l’ungherese Peter Fajta (numero 600 Atp) e il nuovo acquisto Patrick Zahraj (tedesco attuale numero 787 Atp).