Tennis. Russi, torneo Rodeo. Brinda Baldassari

Emma Baldassari ha vinto il torneo Rodeo di terza categoria femminile organizzato dal Russi Sporting Club nello scorso fine settimana. La 3.2 del Tennis Club Faenza era la testa di serie numero 1 e ha rispettato sino in fondo questo ruolo, anche se ha dovuto faticare per vincere. Dopo aver piegato in rimonta in semifinale, con il punteggio di 1-4 4-1 11-9, Samantha Casadei (4.1 del Ch4 Sporting Club Torino), in dfinale Baldassari si è imposta per 4-3 2-4 10-5 su Aurora Baldassarri (3.3, Circolo Tennis Massa Lombarda), accreditata della seconda testa di serie dal giudice arbitro Paride Gordini e approdata alla finale regolando 4-2 4-3 Giulia Nobili (3.4, Ct Granarolo), n.3 del seeding. La premiazione è stata effettuata da Marco Foschini, presidente del Russi Sporting Club. Il 28 e 29 dicembre andranno in scena due appuntamenti del circuito amatoriale Tpra Christmas Expert Level, un singolare maschile e un doppio femminile.